È bene che si sappia che l'assegnazione dei fondi è stata fatta dai vari dipartimenti della Regione. La mancanza di chiarezza fa sì che - prosegue - oggi ognuno si senta, legittimamente, defraudato di qualcosa. Certo perché questi enti e associazioni esclusi rischiano la chiusura; perché l'assegnazione degli importi del 2017, arrivano nel 2018, cioè dopo che ciascuno ha svolto tutta l'attività programmata in un anno, impegnando, di fatto, soldi e risorse umane, che non potranno pagare. La confusione regna sovrana. Di questa tabella fanno parte enti e associazioni che sono stati già compresi in una legge fatta precedentemente, ed altre che sono arrivate dopo ma che sono altrettanto meritorie di ricevere il sostegno. Così, solo per citarne alcuni, la Fondazione Buttitta, il Museo delle marionette, l'Istituto Gramsci, il Centro Pio La Torre, la Fondazione Falcone e tanti altri che hanno svolto la propria attività e avranno gravi danni derivanti dalle mancate entrate previste. Nel caso dell'associazione Anio, che si occupa di osteomielite all'interno di Villa Sofia, non solo ha fatto incassare oltre 300 mila euro di ticket all'azienda con le 16 mila prestazioni, ma la loro attività svolta in Sicilia ha ridotto notevolmente le amputazioni".

Dure le parole dell'ex parlamentare regionale Pino Apprendi in merito alla distribuzione dei contributi regionali, dopo il coro di indignazione di alcuni enti e alcune associazioni che hanno visto drasticamente ridotto il proprio finanziamento, soprattutto nel settore dei beni culturali.