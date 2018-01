Avvenimenti previsti per sabato, 6 gennaio, in Sicilia:1) PALERMO - Via Libertà. Ore 9 Commemorazione del delitto del presidente della Regione Piersanti Mattarella, avvenuto 38 anni fa. Intervengono autorità civili e militari.2) RAGUSA - Teatro Donnafugata, ore 18:00 Il soprano Daniela Schillaci inaugurerà la XIV stagione concertistica "Ibla Classica International" con il concerto "Daniela Schillaci Opera Galà". La cantante lirica, accompagnata al pianoforte dal maestro Gaetano Costa, si esibirà in musiche di Mozart, Bellini, Verdi, Puccini, Lehar.3) PALERMO - Chiesa di Santa Caterina, ore 21:00 Concerto dell'Epifania: i bambini dell'Orchestra e del Coro Quattrocanti si esibiranno in musiche di S. Alfonso de Liguori, Elgar, Beethoven, Mascagni Rossini, Haydn, Bach, Piazzolla, Bizet e Morricone.