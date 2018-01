. Per cause al vaglio dei Carabinieri, l’anziano conducente di un piccolo fuoristrada, Biagio Arlotta, 83 anni, mentre transitava sulla strada che conduce in località Polverello, ha perso il controllo della vettura ed è finito in una scarpata. Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo sia morto sul colpo insieme alla moglie, Tindara Maria Recupero, 76 anni. I due sono morti sul colpo per l'impatto e per la legna che trasportavano che li ha schiacciati. Forse all'origine dell'incidente un malore.Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco, chiamati per recuperare le due vittime. A dare l’allarme alcuni passanti. Inutili i soccorsi.