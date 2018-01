Uno scontro frontale fra due auto è costato la vita a un automobilista di 21 anni. L'incidente sulla strada provinciale 469 a Sarnico, in provincia di Bergamo, all'altezza di Villa Faccanoni. L'auto del giovane, una Citroen C2, si è scontrata violentemente contro una Skoda che proveniva dal senso opposto e sulla quale viaggiavano tre persone che sono rimaste ferite.La più grave è una donna di 87 anni che è stata trasportata in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Il marito, 90 anni, è invece stato portato all'ospedale di Chiari insieme al figlio di 63: i due non sarebbero gravi. Sul posto sono subito accorse due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso da Bergamo, oltre ai carabinieri di Grumello e Sarnico e ai vigili del fuoco di Bergamo e Palazzolo. (Ansa)