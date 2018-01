La bellissima statua che raffigura una donna, scolpita tra il 425 e il 400 avanti Cristo da un allievo di Fidia e rinvenuta negli anni '50 durante gli scavi archeologici di Morgantina, l'antica città greca che si trova in Sicilia, nel comune di Aidone, è per il critico d'arte "u

n tipico caso di inerzia di un mondo perduto''.

E per questa ragione l'assessore regionale per i Beni culturali Vittorio sgarbi starebbe pensando di prendere la Venere di Morgantina dalla sua "casa", vicino a Piazza Armernia, e trasportarla a Roma.attraverso l'intervento della parlamentare ennese Elena Pagana. "La proposta di Sgarbi di portare la Venere di Morgantina a Roma perché, a suo dire, in Sicilia non la visita nessuno è una follia che non sta né in cielo né in terra. Il compito di Sgarbi è quello di portare visitatori in Sicilia, non di depauperarla. Se non è in grado di farlo, vada via. Sgarbi non faccia campagna elettorale con i nostri beni culturali". "L'assessore ha due possibilità: o pensare seriamente a una riforma del settore della gestione e valorizzazione dei beni culturali dell'Isola in un'ottica di promozione e crescita per il territorio e la Sicilia intera - conclude Pagana - oppure trasferire l'intera regione presso i siti in cui la promozione dei beni culturali funziona"."È inconcepibile che l’assessore ai Beni culturali e all'Identità siciliana proponga l’allontanamento della Venere di Morgantina dalla Sicilia per l’incapacità del governo di tutelarla e valorizzarla a dovere". "I Siciliani - prosegue - hanno il diritto di sapere se questo assessore ha un progetto a lunga scadenza o se procede per spot e trovate del momento in attesa di ricoprire altri ruoli probabilmente più gratificanti per chi, come lui, non è siciliano"."Credo che affascinare i milioni di turisti che visitano la capitale d’Italia con la visione della Venere - scrive - possa essere da stimolo all'aumento della curiosità e dunque della voglia di conoscere e pertanto visitare la Sicilia. La mia idea, ma sono sempre pronto a misurarmi con intuizioni differenti, è che non esista migliore pubblicità di esporre i propri tesori: non ha senso tenerli in una cassaforte, ma è utile renderli fruibili. Se poi vogliamo parlare di dati con riferimento al Museo di Aidone, negli ultimi quattro anni i visitatori sono visibilmente diminuiti. Già, prevedendo le obiezioni - conclude - siamo consapevoli che con riferimento a quel museo andrebbe potenziato, sistemato e ampliato il sistema viario, ma una cosa non esclude l’altra. L’unico obiettivo è il bene della Sicilia, restituire dignità e valore alla nostra martoriata isola, a piccoli passi, e nulla vieta che uno dei passi della Dea sia in direzione di Roma”.