Ad accertare che quella ferita alla testa non è stata provocata da alcun colpo, né da percosse, è stata l'autopsia.l'esame eseguito oggi pomeriggio all'istituto di Medicina Legale ha infatti confermato quanto rilevato durante la prima ispezione cadaverica.nel paese alle porte di Palermo. D'Alcamo che abitava a pochi metri dal luogo della tragedia, era intervenuto per placare gli animi tra due persone: aveva preso vita, infatti, un'accesa discussione legata ad una precedenza.. Era in compagnia della moglie quando è sceso dalla sua auto tentando di riportare la situazione alla calma. Ma si sarebbe improvvisamente sentito male, perdendo l'equilibrio e battendo la testa. Il sangue sul marciapiede e la precedente lite avevano reso plausibile l'ipotesi che l'uomo fosse stato colpito. Ma il racconto dei testimoni, ascoltati dai carabinieri in caserma e l'esame autoptico, hanno escluso la morte violenta.