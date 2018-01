La diaspora degli alfaniani, con la divaricazione delle strade tra chi ha scelto di proseguire nell'alleanza col Pd e chi ha preferito il ritorno alle radici di centrodestra, ha coinvolto anche i big siciliani. Tra loro, diversi hanno scelto, qualcuno già nei mesi scorsi, il rientro nella vecchia casa forzista o in altri movimenti di centrodestra. Altri stanno invece lavorando con Beatrice Lorenzin a “Civica popolare”, la nuova lista moderata che sarà alleata di Matteo Renzi alle Politiche del 4 marzo.Che è poi la scelta benedetta da Angelino Alfano, che com'è noto non si candiderà.“Già all'inizio del 2017 per le comunali di Palermo avevo scelto il centrodestra, cercando in tutti i modi di spingere Alternativa popolare cui ero coordinatore regionale a convergere su Ferrandelli”. Non ci riuscì e così Cascio mise su con Marianna Caronia una civica a sostegno di Ferrandelli, che prese il 7 per cento eleggendo tre consiglieri. “Faccio notare che tutto il mio partito e tutto il Pd, uniti in un'unica lista, ottennero l'8 per cento”.per una possibile convergenza alle Regionali. “Ho cercato di far ritrovare Miccichè e Alfano, questo accordo poi non si è fatto e non ho capito bene perché. Peccato, perché se tutti insieme fossimo andati con il centrodestra avremmo ottenuto il 9 per cento, ma Alfano certo avrebbe dovuto dimettersi da ministro”. Per Cascio, il posto giusto è lì: “Non c'è stata lungimiranza, si è preferito tenere quelle quattro poltrone. Io ero la diga, il partito ora s'è svuotato, sono andati via tutti. Quelli che hanno un rimorso di coscienza oggi lo hanno per salvarsi e io credo che abbiano sbagliato il tempo”.Cascio dunque torna in Forza Italia. Altri alfaniani rientrati nel centrodestra hanno scelto altri partiti. Come Pietro Alongi passato all'Udc o Alessandro Pagano andato con Salvini.Il sottosegretario all'Agricoltura racconta di essere al lavoro sul nuovo progetto politico che mette insieme anche Casini, De Mita, Dellai e Italia dei valori. Con lui anche Dore Misuraca e Giuseppe Marinello. “Ci stiamo organizzando in tutte le regioni. Penso che si possa rappresentare un'area popolare e moderata in questa alleanza con il Partito democratico. Non siamo interessati ai venti di centrodestra. La nostra è la linea della coerenza: siamo stati cinque anni al governo e rispetto ai populismi che ci sono in giro possiamo rivendicare i risultati ottenuti”.- dice Castiglione -. In questi anni abbiamo fatto un lavoro importante e nei risultati ottenuti dal governo c'è il contributo determinante di Ap. Abbiamo approvato leggi con una forte caratterizzazione sociale, in Agricoltura penso alla biodiversità, o alla legge contro il caporalato. Il fatto è che qui non c'è più centrodestra o centrosinistra, ormai c'è da una parte una cultura responsabile di governo, dall'altra chi insegue i populisti”.