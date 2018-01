MESSINA - Sorpreso dalla polizia a rubare uno scooter, ha cercato di fuggire ma è stato bloccato e arrestato. Protagonista un 22enne di Messina, S. A., che dovrà rispondere di furto aggravato. L'episodio è avvenuto in via dei Verdi. I poliziotti hanno sorpreso il giovane mentre portava via a spinta lo scooter: ha provato a fuggire ma dopo essere stato bloccato ha sostenuto che lo scooter fosse del padre e che l'intenzione sarebbe stata quella di prenderlo senza il permesso. Il ragazzo è finito ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.