PALERMO - Canadair in azione questo pomeriggio a San Martino delle Scale nel palermitano. Un incendio è divampato su Monte Petruso. Il vento e le temperature miti hanno consentito alle fiamme di propagarsi in poco tempo. L'allarme al comando dei vigili del fuoco è stato lanciato da un dipendente della Forestale, in servizio nella zona. Oltre al mezzo aereo sono stati impegnati anche alcune squadre dei pompieri. Dopo un paio di ore il fuoco è stato spento.Un vasto incendio, inoltre, è in corso dal tardo pomeriggio in contrada Montangnole-Finestrelle, in territorio di Santa Ninfa nel Trapanese. Il rogo, alimentato dal vento e visibile anche dall'autostrada A29, sta distruggendo macchia mediterranea. Sul posto, non senza difficoltà, stanno operando vigili del fuoco e uomini della Forestale.