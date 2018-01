- Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte a Terme Vigliatore. A perdere la vita una giovanissima ragazza, Irene Da Campo, 19 anni. La giovane ha perso la vita sulla strada nazionale di Terme Vigliatore, all’altezza della Farmacia delle Terme. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30. Per cause al vaglio dei Carabinieri, la Fiat Panda della giovane è andata a schiantarsi contro un muro poco prima dell'ingresso della via Stracuzzi. L'impatto è stato mortale, con la giovane rimasta incastrata tra le lamiere. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco poco dopo le 6. La zona è stata chiusa al transito per diverse ore al fine di effettuare tutti i rilievi del caso. Il corpo della giovane è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto