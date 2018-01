NAPOLI - Il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Roma, sulla strada statale 7quater "Dominziana" al km 42,300, in località Giugliano in Campania (Napoli), a causa di un tamponamento che ha coinvolto 4 vetture. A seguito dell'incidente un'auto si è ribaltata e incendiata. Non si hanno, al momento, notizie di persone coinvolte. La circolazione - assicura l'Anas - sarà ripristinata il più presto possibile, al termine della rimozione del veicolo incendiato. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148. (ANSA).