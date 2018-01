Avvenimenti previsti per domenica in Sicilia.1) PALERMO - Sala rossa del Politeama, ore 11:00 Il Sinfonica Brass Quintet dell'Orchestra Sinfonica Siciliana terrà due concerti eseguendo musiche di Pucell, Haendel, Bizet, Joplin. Seguirà una visita guidata del Politeama per scoprire la bellezza dello stile neoclassico pompeiano voluto da Giuseppe Damiani Almeyda: la terrazza della quadriga e la Sala Grande.2) RACALMUTO (AG) - vari, ore 12:30 L'assessore regionale dei beni culturali Vittorio Sgarbi omaggerà la memoria di Leonardo Sciascia con la deposizione di una corona di fiori sulla tomba dello scrittore; alle 13:30, nella sede della Fondazione Sciascia, terrà una conferenza stampa sulle prospettive culturali e turistiche dell'area e visiterà la miniera di sale dei "carusi" di Regalpetra, proprietà dell'Italkali.