. Il governo regionale e la sua maggioranza ha iniziato l’opera di “cancellazione” dell’era precedente. Quella di Rosario Crocetta, che il nuovo corso alla Regione punta a dimenticare in fretta.E in effetti un primo passo, più che simbolico, è avvenuto. Colsi è chiusa – per il momento – una parabola iniziata negli anni del Cuffarismo vincente e che si è affermata con i governatori Lombardo e Crocetta. Musumeci, del resto, lo aveva detto a più riprese durante la campagna elettorale: la burocrate più potente degli ultimi dieci anni non sarebbe rimasta al suo posto. Che il “paracadute” offerto da Micciché fosse stato concordato col presidente della Regione, poco importa. L’arrivo disulla poltrona di Segretario generale è, a suo modo, una piccola rivoluzione.O forse solo l’inizio di questa. Stando almeno alle parole chiarissime che giungono da un big della maggioranza di Musumeci,: “Nella burocrazia regionale – ha detto - i responsabili del fallimento a firma Crocetta sono ancora seduti ai loro posti, in settori delicati. Non è pensabile – ha aggiunto Romano - che coloro i quali hanno contribuito allo sfacelo che è sotto i nostri occhi restino un minuto di più sulle loro poltrone". E i riferimenti del parlamentare nazionalefanno già traballare alcune poltrone. Come quelle del dirigente dell’assessorato alla Salute(parente dell’ex deputato di Sicilia Futura Michele Cimino), di(nella scorsa legislatura tra i più vicini a Crocetta) e dialla Famiglia.La Sanità, diceva Romano. E del resto, un colpo di spugna potrebbe arrivare presto sul documento-cardine del settore in Sicilia.. In una recente nota, infatti, il responsabile della Sanità nel governo regionale parla di “definizione del progetto di riordino della rete attraverso le modifiche ritenute indispensabili, che saranno nel più breve tempo possibile oggetto di valutazione del nuovo governo regionale e di trasmissione alla competente commissione legislativa dell'Ars”. Si cambia tutto, insomma. E così, stop ai concorsi annunciati a lungo durante il governo Crocetta. Bisognerà, per un po’, dimenticare anche quelli.. Anche qui, si prepara un bel “colpo di spugna”. In questo caso suggerito anche da fatti non strettamente legati alla volontà politica del nuovo governo. La Corte dei conti, infatti, non ha approvato i decreti di finanziamento dell’Avviso 8, il bando da 136 milioni con il quale dovrebbero ripartire i corsi fermi ormai da due anni. E così, il neo assessore Lagalla si è trovato dentro un imbuto. Dal quale sembra si possa uscire solo gettando nel cestino l’Avviso, e lavorando a un nuovo bando per gli enti. Magari secondo il modello dei “corsi a catalogo”. Una “inversione a U”, non solo rispetto alla strada percorsa dall’ultimo governo, ma anche da quelle battute dalle precedenti giunte.. Ne ha parlato ad esempio l’assessore all’Economia Gaetano Armao, nel corso di una conferenza stampa annunciata come il primo passo di una “operazione verità” sui conti regionali . Che si tradurrà nella. Ma non solo. Altri cambiamenti in arrivo anche altrove. Come annunciato dallo stesso Armao rispondendo alle critiche di tanti enti destinatari dei contributi regionali. Contributi che una volta arrivavano dalla Tabella h e che adesso vengono distribuiti attraverso bandi dei singoli assessorati. “Ma cambierà tutto” ha annunciato il governo regionale. Quella distribuzione finirebbe per penalizzare enti storici e importanti. E così, azzerare tutto. Un po’ per cancellare il passato. Un po’ per riproporlo.