Fiocco "bianco" nel Regno Unito dove è nato il primo orso polare degli ultimi 25 anni. Il lieto evento nel parco scozzese Higland Wildlife Park. Ma si aspetta a festeggiare. I primi tre mesi di vita sono infatti critici: il piccolo potrebbe non essere abbastanza forte da sopravvivere, e rischia anche che la madre, se disturbata, lo abbandoni o addirittura lo uccida. Per dare al piccolo una chance di sopravvivenza, tutta l'area in cui si trova l'orsa è stata chiusa al pubblico.Come racconta l'Ansa, per rispettare la privacy della madre, Victoria, nemmeno i guardiani del parco non si avvicinano. L'unica videocamera presente nella tana è stata messa fuori gioco dall'orsa, per cui del piccolo non si hanno immagini. I responsabili del parco spiegano di aver udito per la prima volta la voce del cucciolo alcuni giorni prima di Natale, e da allora hanno continuato a sentirla. La vicenda potrebbe rivelare sorprese: in mancanza di immagini, il parco non esclude l'ipotesi che il neonato abbia un gemello. E il dubbio potrebbe protrarsi a lungo, visto che il cucciolo, o i cuccioli, non usciranno dalla tana prima di marzo.