A scoprirlo sono stati i poliziotti del Commmissariato "Oreto-stazione" che, lo scorso 2 gennaio, fingendosi clienti interessati hanno trovato in via Angelo Musco, una bancarella con diversi smartphone. A vendere la merce un malese, H.H. 33 anni. Nel banchetto erano esposti 5 telefoni cellulari "smartphone" (tre marca Samsung , 2 marca Huawei ) e 2 tablet (uno marca Akai di colore nero ed uno marca Alcatel di colore bianco).Durante le operazioni gli agenti trovavano un computer portatile (marca Sony modello Vaio di colore bianco) nascosto sotto il banchetto. Nei pressi della bancarella anche una bicicletta da passeggio marca Atala di colore nero con inserti grigio/bianchi. Il malese non ha saputo dire da dove provenivano i telefoni e gli altri oggetti ed è stato denunciato per ricettazione. Tutto il materiale di dubbia provenienza è stato sequestrato e chiunque vi riconoscesse un oggetto di sua pertinenza, trafugato, potrà contattare il Commissariato "Oreto-stazione" allo 091-7438111.