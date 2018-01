ROMA - 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di lunedì 8 gennaio. Al Nord ulteriore peggioramento con piogge e rovesci diffusi, anche intensi la sera. Neve abbondante sulle Alpi dai 1200-1400m. Temperature stabili, massime tra 10 e 14. Al Centro discreto con veli e strati, peggiora entro sera su Toscana, Lazio e Umbria con rovesci abbondanti sull'alta Toscana. Temperature in rialzo, massime comprese tra 15 e 18. Al Sud velature e strati anche compatti, in transito, addensamenti più compatti e locali pioviggini sulle ioniche. Temperature in aumento, massime comprese tra 18 e 25.(ANSA)