RACALMUTO (AGRIGENTO) - "E' una eccellenza della Sicilia e noi la valorizzeremo. Ho assunto l'impegno di concordare con il presidente della Regione, Nello Musumeci, un incontro. Una realtà come questa non può non essere realizzata, noi siamo molto attenti e siamo certi che questo sviluppo vi sarà veramente". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano giungendo alla miniera di sale, di proprietà dell'Italkali, a Racalmuto (Ag). Turano, assieme agli assessori Vittorio Sgarbi, Sandro Pappalardo e Mariella Ippolito ha visitato la miniera di Racalmuto in omaggio allo scrittore Leonardo Sciascia. "L'Italkali potrebbe essere una realtà leader nel mondo - ha spiegato -. Per tanto tempo è stata sottovalutata e forse ridimensionata a sproposito. Spero che con questo nuovo governo vi sia il desiderio di rilanciarla. La proprietà fa sapere che è pronta a fare grandi investimenti e il Governo della Regione non sarà di meno". "Il direttore quando mi è venuto a trovare - ha aggiunto l'assessore regionale alle Attività produttive - mi ha detto di quante assunzioni si possono fare e di quanto, ottenendo l'autorizzazione per l'implementazione, prodotto si può estrarre. L'approccio è molto diverso rispetto a prima. L'Italkali è una realtà seria e noi la valorizzeremo".