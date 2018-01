1) CATANIA - Questura, ore 09:00 Insediamento nel nuovo questore, Alberto Francini. Deporrà una corona d'alloro davanti la lapide dedicata ai poliziotti catanesi caduti nell'adempimento del dovere. Poi andrà al cimitero di Acireale per rendere omaggio alla memoria di Filippo Raciti. Alle 11.30, presso la sala riunioni della Questura, incontrerà i rappresentanti della Stampa.2) PALERMO - Ucciardone, ore 11:00 Cerimonia di intitolazione della Casa di reclusione di Palermo Ucciardone alla memoria di Calogero Di Bona, maresciallo degli agenti di custodia. Prevista la presenza, tra gli altri, di Santi Consolo, capo dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Provveditore Regionale per la Sicilia Gianfranco De Gesu e dei familiari di Calogero di Bona.3) PALERMO - Conservatorio musicale, ore 17:30 Presentazione del libro di Patrizia di Carrobio, "Una vita a gioiello" (Polistampa). Con l'autrice intervengono la docente di Architettura Francesca Fatta e il fotografo Pucci Scafidi. Modera l'incontro la giornalista Francesca Taormina. Prima della presentazione, concerto della pianista Carmen Sottile. 4) PALERMO - Cinema Rouge et Noir, ore 20:30 Preceduto da una presentazione degli scrittori Santo Piazzese e Gian Mauro Costa, sarà proiettato, in lingua originale con sottotitoli, il film di Roman Polanski "Chinatown" (1974), nell'ambito della rassegna Supercineclub.