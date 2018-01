TRAPANI - Peppe Bologna è il primo candidato sindaco a Trapani, città che nella scorsa primavera ha visto sfumare l'elezione del primo cittadino a causa delle vicende giudiziarie che coinvoldero Mimmo Fazio. Bologna, noto città per aver dato vita alla storica emittente Telescirocco, presenterà la sua candidatura il 15 gennaio nel popolare quartiere di Fontanelle. Imprenditore del settore immobiliare, classe 1951, laureato in Giurisprudenza, Bologna è stato anche consigliere d'amministrazione del Ccnsorzio televisivo Cinquestelle e oggi è consulente per la realizzazione della prima tv privata del Marocco.