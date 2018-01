Tre persone sono morte a Vignole Borbera, in provincia di Alessandria, probabilmente a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. Secondo le prime informazioni, si tratta di marito, moglie e figlio maggiorenne.L'allarme è scattato nel pomeriggio, in località Molino al civico 9, ma il decesso potrebbe risalire alla scorsa notte. Sul posto con i vigili del fuoco stanno operando i carabinieri. E' intervenuto anche il 118. Si indaga sul mal funzionamento di una caldaia a metano in un vecchio immobile.