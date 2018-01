PALERMO - "Ieri sera su La7 da Giletti ho fatto del mio meglio per difendere la Sicilia dai continui attacchi di chi vuole solo raccontare il peggio di noi. Tanta, troppa confusione, schiamazzi e inutili urla, con un Crocetta che se la ride delle nostre disgrazie, un Miccichè incapace di difendere le sue stesse folli posizioni, il tutto condito da qualche giornalista che strumentalizza il nostro dolore. Amo la mia terra e lotterò per le tante persone che chiedono equità". Lo dice il deputato regionale dell'Udc Vincenzo Figuccia, che spiega le ragioni delle sue dimissioni, dopo appena un mese, da assessore all'Energia e rifiuti della giunta regionale: "Mi sono dimesso per indignazione verso la follia degli stipendi d'oro, e per l'isolamento che ho sentito quando i capigruppo della maggioranza hanno sostenuto tale scelta facendomi sentire come l'unica voce fuori dal coro. Non potevo dirigere un assessorato in solitudine". (ANSA).