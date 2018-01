- Tragedia questo pomeriggio a Galtellì, in provincia di Nuoro. Un ragazzo di 14 anni, figlio del sindaco del paese Giovanni Santo Porcu, è rimasto ucciso da un colpo di fucile alla testa nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni, il ragazzino, che si trovava in casa con le due sorelle, stava maneggiando l'arma, un fucile da caccia di proprietà del padre. Sul posto sono subito giunti i soccorsi, ma per il figlio del sindaco non c'era più nulla da fare. I Carabinieri del paese e del comando provinciale sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.