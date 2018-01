Secondo una primissima ricostruzione, ancora tutta da verificare, la donna aveva appena parcheggiato la sua autovettura, sul ciglio della statale 106 Jonica, quando è stata travolta da un'auto che passava.

Una donna di 33 anni, Antonella Tripodi, ha perso la vita per un incidente stradale.Sul posto,nel territorio del comune di Condofuri Marina, in provincia di Reggio Calabria, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria, per i rilievi e per la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente.