Tutti sono già stati trasportati con le ambulanze nel reparto di pediatria dell'ospedale Carlo Poma di Mantova per le cure del caso.

Lo scuolabus aveva a bordo studenti delle scuole elementari e medie di Castellucchio, di ritorno a casa dopo la scuola. Secondo le prime informazioni, il mezzo ha sbandato ed è finito fuori strada forse a causa di un malore dell'autista. Il bus si è adagiato su un fianco nel fossato di fianco alla carreggiata. (Ansa)

Uno scuolabus con una cinquantina di bambini a bordo è uscito di strada poco dopo le 13 tra Castellucchio e Ospitaletto, lungo la ex statale Padana inferiore, in provincia di Mantova. Secondo un primo bilancio 23 degli occupanti sono rimasti feriti, nessuno sembra in maniera grave.