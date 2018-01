e si è chiusa con la festa. Inevitabile il richiamo al commissario di Camilleri, ma stavolta il personaggio nato dalla firma dello scrittore siciliano nulla c'entra.ieri sera si è portato a casa 67.500 euro nella trasmissione “I soliti ignoti” condotta su Rai Uno da Amadeus.Montalbano ha indovinato mestieri e curiosità uno dopo l'altro. Alla fine resta addirittura il rammarico per avere scelto di dimezzare il montepremi.Con gli amici più cari stipati in casa a fare il tifo per lui, champagne e pizza. Il 2018 è iniziato davvero bene.