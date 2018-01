Holly Butcher è morta a 27 anni, pochi giorni fa. Era una ragazza australiana del New South Wales, affetta dal sarcoma di Ewing, una rara forma di tumore osseo. Prima di morire ha postato una lettera di addio su Facebook che è subito diventata virale: quasi 70mila like. Holly ha scritto: "È strano realizzare, quando hai solo 26 anni, che il tempo a tua disposizione sta per scadere. Ho sempre immaginato di diventare grande, che un giorno avrei avuto le rughe e i miei capelli sarebbero diventati bianchi. Ho sognato di fare una famiglia con l’uomo che amo. L’ho desiderato così tanto da far male".Poi conclude la sua dolcissima lettera con un invito alla vita: "Ascoltate la musica, ascoltatela davvero. La musica è terapia. Accarezzate il vostro cane. Parlate ai vostri amici e mettete giù quel telefono. Viaggiate, se vi piace, altrimenti non fatelo. Lavorate per vivere, non vivete per lavorare. Mangiate le torte senza rimorsi. Non fate ciò che gli altri credano che valga la pena fare. Dite ai vostri cari che li amate. E se qualcosa vi rende tristi, sappiate che avete il potere di cambiarlo".