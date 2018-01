PALERMO - "La situazione è già oltre ogni limite in merito all'erogazione dei pagamenti inerenti le misure a superficie del Psr. Occorre un maggior impegno politico". Lo dice Rosa Giovanna Castagna, presidente regionale Cia. "Il problema della richiesta di certificazione antimafia - continua Castagna - grazie anche al forte impegno della Cia, è rinviato per le imprese che percepiscono contributi inferiori a 25mila euro e non comprende le domande presentate entro il 19 novembre, ma non possiamo aspettare la prossima emergenza di dicembre per affrontare e risolvere definitivamente la questione". "I danni provocati dalla straordinaria siccità estiva e attuale - evidenzia Castagna - hanno compromesso tutti i comparti, si chiede pertanto un intervento a favore degli agricoltori come sgravi contributivi o altre forme di agevolazioni. A ciò si aggiunge una situazione disastrosa dei consorzi di bonifica".(ANSA).