PALERMO - Riapre il ristorante "La Scuderia" all'interno dell'ippodromo di Palermo. Sulla gestione pesano l'ombra della mafia, presunte irregolarità amministrative e un'interdittiva della Prefettura di Palermo.

Pochi giorni fa il Comune aveva intimato lo sgombero al titolare, ma il Tar ha sospeso l'ordinanza municipale in attesa di entrare nel merito del ricorso del titolare. Nel frattempo, vista “l'eccezionale gravità e urgenza” sono state riconsegnate le chiavi a Filippo Gugino che gestisce il ristorante.

Ipotesi sempre smentita da Gugino jr ("Voglio solo lavorare, il resto non mi interessa, nessun contatto con mio padre") che ha chiesto la sospensiva del provvedimento di sgombero tramite l'avvocato Giuseppe La Barbera e i professori Salvatore e Luigi Raimondi. Il Tribunale amministrativo regionale presieduto da Calogero Ferlisi gli ha dato ragione. L'udienza per trattare il merito della vicenda non è stata ancora fissata. Nel frattempo il locale può riaprire.

