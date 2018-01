Dati che nonostante le cifre da capogiro in fin dei conti si riferiscono solo a 27 giorni di attività, considerando che il sabato e la domenica le videocamere non sono attive. Un vero fiume di multe: si tratta di poco più di 3mila infrazioni al giorno.

Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi - dichiara il presidente dell’Unione Manlio Arnone - sapevamo dell’impennata dei verbali per violazione al codice della strada dopo l’istituzione della ZTL, e avevamo espresso le nostre preoccupazioni ora i dati ci danno conferma".

e che eventuali mancanze darebbero la possibilità di fare ricorso, l'invito, dunque, è quello di verificare prima di pagare".

: in un solo mese è stato raggiunto il record di 86 mila multe, per un ammontare di 7milioni di euro che andranno nelle casse comunali. Sono questi i dati che emergono dal report effettuato dal comando della Polizia municipale dal 25 settembre a fine ottobre.già esistente per cercare di arginare il numero delle infrazioni. "Si tratta di una vera e propria manna dal cielo, per le asfittiche casse del Comune di Palermo - scrive in una nota l'associazione- dalle telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna).Sono tante le storie raccolte e denunciate da associazioni e consiglieri comunali e di circoscrizione di cittadini multati per situazioni al limite del ricorso: dal caso dell'automobilista punito per aver oltrepassato il varco sette secondi prima delle 20 a quello di una pensionata residente che dovrà pagare più di mille euro per aver dimenticato di rinnovare il pass. Proprio in riferimento a questo ultimo caso il consigliere di Sinistra comunee il vicepresidente della prima circoscrizionehanno presentato due note: una all'Amat, che richiede l'invio di promemoria ai cittadini con i pass in scadenza tramite e-mail o sms, e una al sindaco Leoluca Orlando e alla giunta per modificare la delibera che regola la Ztl. "Si chiede di uniformarsi al comune di Modena - scrivono i due consiglieri - che concede 90 giorni di tempo per sanare eventuali accessi irregolari dovuti a dimenticanza prevedendo in tal caso l'applicazione di un'unica multa, evitando così a cittadini ignari il cumulo di sanzioni". Insomma questi piccoli accorgimenti potrebbero evitare, da un lato, ai cittadini un grande sforzo economico, e dall'altro lunghi ricorsi e cause presso il giudice di pace all'amministrazione comunale. In questo senso va anche la nota inviata dall'Unione dei consumatori: "Ricordiamo agli automobilisti che ogni varco di accesso deve avere una chiara segnaletica