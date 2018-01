PALERMO - Avvenimenti previsti per lunedì 9 gennaio in Sicilia:1) SIRACUSA - Via Basento (ang. via Aniene), ore 10.30 Il sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo e il presidente della circoscrizione Neapolis Giuseppe Culotti presentano la nuova "dog area" che sorgerà nell'area di piazza Adda.2) PALERMO - Villa Niscemi, ore 11:30 Il progetto "Palermo wedding destination" sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa alla quale parteciperanno il sindaco Leoluca Orlando, Patrizia Di Dio, presidente Confcommercio Palermo, Alessandra Montana e Monica Balli, rispettivamente managing director e event manager della società Allumeuse Communication.3) PALERMO - Auditorium Rai, viale Strasburgo, ore 15.30 In vista del 50/mo anniversario del terremoto del Belice, incontro con molti sindaci del Belìce e proiezione di immagini delle teche Rai.4) ENNA - Teatro Garibaldi, ore 20.30 "Binnu Blues, monologo di Vincenzo Pirrotta.(ANSA)