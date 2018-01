PALERMO - L'edizione on line del Guardian ha inserito Palermo nella sua personale “hotlist”, tra le “40 favolose destinazioni in tutto il mondo”, dove andare in vacanza quest'anno.L’autorevole quotidiano britannico ricorda il ruolo di Palermo quale Capitale della cultura italiana per il 2018 e sottolinea il millenario melting pot della “capitale siciliana". Il Guardian evidenzia, inoltre, che l’ apertura ad altre tradizioni è tipica di Palermo, che coglierà l'occasione per mostrare le sue ricchezze culturali e storiche con Manifesta 12.“E’ l’ennesima conferma - sottolinea il sindaco, Leoluca Orlando - del ruolo internazionale di Palermo, ormai considerata nel mondo quale punto di riferimento culturale ed artistico, indiscussa città dell'accoglienza e meta privilegiata dai grandi flussi turistici”.