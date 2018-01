E' una scia di rapine senza fine quella ai danni del "Baby Luna", il noto bar di viale Regione Siciliana che ieri sera è stato nuovamente preso di mira dai malviventi.Nel giro di pochi secondi si sono impossessati del registratore di cassa, fuggendo poco dopo e facendo perdere le proprie tracce.che hanno avviato le ricerche, ma il "Baby Luna" continua così ad essere una delle attività commerciali più bersagliate della città. Nello scorso anno si erano già registrati colpi a raffica: "Siamo esausti - aveva detto il titolare dopo l'ennesimo assalto, impossibile fare impresa in un contesto del genere".sono state quattro le persone armate di pistola ad entrare in azione. Un anno e mezzo fa fu anche creato un foro alle spalle del locale, poi i ladri portarono via tabacchi e Gratta e Vinci. Due anni fa, invece, dopo un'altra irruzione notturna, i ladri fuggirono dando vita ad un inseguimento rocambolesco: si lanciarono dal ponte tentando di fare perdere le proprie tracce.