Chi è entrato in azione si è impossessato del borsello che aveva a tracolla, che conteneva l'incasso delle slot machine., nei pressi dell'omonimo bar: a finire nel mirino il dipendente della ditta che si occupa della gestione delle macchinette, che sotto choc ha poi lanciato l'allarme alla polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti che hanno subito avviato le ricerche dei rapinatori, che sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter col bottino, circa duemila e cinquecento euro in monete. Ieri sera un altro colpo in un bar della città, due uomini hanno rapinato il Baby Luna , già preso di mira decine di volte nel giro dell'ultimo anno.