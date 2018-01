Due uomini di 50 e 29 anni, Giovanni Dilluvio e Pierangelo Sanfilippo, entrambi di Mazara del Vallo (Trapani) e pregiudicati per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati dalla polizia per ordine del Gip di Marsala. Lo scorso 30 ottobre, vicino alla stazione ferroviaria di Mazara del Vallo, i due avrebbero rapinato un gambiano di 18 anni, portandogli via il telefonino e colpendolo con un bastone al volto e a un braccio. Denunciati, ora sono finiti ai domiciliari. Dilluvio deve rispondere anche di lesioni personali dolose aggravate. (ANSA).