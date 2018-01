LA DIRETTA

l vicepresidente dell'Ars Di Mauro dà la parola all'altro vicepresidente Giancarlo Cancelleri, del Movimento 5 stelle, in quanto avversario di Musumeci alle scorse Regionali arrivato secondo. "Ci sembra corretto", ha detto Di Mauro. Cancelleri ha attaccato il presidente della Regione in primis sul tema Province: "Vogliamo dare alle Province nuove competenze, rimettere le elezioni e creare nuove poltrone, e i soldi? Chi paga? Lei dice che la Regione deve essere arbitro, c'è chi si augura che sia giocatore. Il punto è che fino a oggi è stata spettatore e credo che ci siano tutte le premesse perché lo rimanga".

Basta campagna elettorale in questa Aula, presidente. Le ho sentito dire 'problema Sicilia', è brutto. Parliamo piuttosto di problemi della Sicilia, selezioniamoli, analizziamoli, affrontiamoli. Sono sicura che lei s

arà attento, propositivo, inflessibile, così come l'abbiamo vista lavorare tra questi banchi. Lei ha detto che la Regione deve essere arbitro, no: la Regione deve essere forza trainante".

oi speriamo che quel documento programmatico possa essere approfondito dalle Commissioni parlamentari competenti. Sono convinto, infatti, che questa legislatura potrà essere molto importante se il governo saprà riconoscere al Parlamento il giusto ruolo. Noi del Partito democratico saremo propositivi e pronti a confrontarci. Tra l'altro, a

bbiamo apprezzato alcuni passaggi del suo intervento, a cominciare dal riferimento al lavoro dell'ex assessore Gucciardi in merito alla definizione della nuova rete ospedaliera. Intanto aspettiamo le leggi economico-finanziarie. Molte delle sue proposte non potranno essere discusse e realizzate fino a quando saremo in esercizio provvisorio".

i è molto concentrato sul tema dei rifiuti. La nostra è una regione che è stata piegata e piagata dall'emergenza rifiuti. È un presente che dietro di sé ha un passato assai ampio. Con 4 miliardi che sono stati bruciati e con un esito per cui ancora oggi il 90 per cento dei rifiuti viene consegnato nelle discariche indifferenziato. Ho sentito parlare di un b

ando triennale per il trasporto all'Estero dei rifiuti: questa non è una soluzione d'emergenza, ma strutturale. È peraltro una soluzione molto costosa e bisogna chiedersi chi può assumersi il costo di questa scelta". Fava poi cita un passaggio della relazione sull'ecomafia: "Un sistema che obbliga in Sicilia a conferire i rifiuti in discarica".

in risposta all'intervento del presidente della Regione.

Arpa, deve attivare una sinergia con le procure della Repubblica per evitare disastri ecologici. Inoltre, ci stiamo affrettando a capire perché il registro per i tumori non è mai stato seriamente attivato nelle tre aree petrolchimiche di Gela, Siracusa e Milazzo". Il governatore poi affronta il tema abusivismo: "Sarebbe da sprovveduti generalizzare su questo tema e dire che tutte le case abusive sono da abbattere. Lo dico con grande serenità. Ma non esiste l'abusivismo di necessità, questo sia chiaro".

Turismo: "Dobbiamo creare una rete tra i soggetti che si muovono sul territorio. La promozione arriva dopo il coordinamento. La promozione deve conquistare spazi stranieri. Il turista non va aspettato, dobbiamo cercarlo a casa sua, partecipando alle fiere, alle esposizioni. E poi preparare il territorio ad accoglierli. I grandi eventi di intrattenimento e di spettacolo vanno promossi almeno un anno prima". Il governatore poi lancia uno slogan: "Meno politica nel teatro e meno teatro nella politica.

principale obiettivo della politica economica del mio governo è quello di aumentare l'occupazione e quindi la base economica di questa regione. Ridurre la dipendenza della Sicilia dalle imprese del Nord, almeno per il settore dell'agro-alimentare e nel settore dello sfruttamento delle nostre risorse naturali. La nostra isola è solo un mercato di consumatori di prodotti non locali, e non è sciocco protezionismo lavorare per invertire questa tendenza, incoraggiando e sostenendo il made in Sicily".

Autonomie locali: "La presenza della Regione, è stata assai rara e poco incisiva. Vogliamo provare a sanare i problemi del passato sul fronte dei precari, non siamo gli unici attori, ma la nostra parte vogliamo farla per intero.

Le ex province devono essere potenziate. La Regione deve essere arbitro non giocatore. Deve intervenire solo quando lo impongono situazioni di particolare necessità: i giocatori sul territorio devono essere le province, gli enti locali, i privati organizzati. Alle province devono essere date più competenze, altro che smantellarle. E difendiamo l'elezione diretta dei vertici. Questa è una conquista della democrazia".

Nelle mani del governatore un dossier di circa 30 pagine. Tra i temi più scottanti, la questione rifiuti in Sicilia e la situazione finanziaria della Regione.di Fratelli d'Italia: "Nel solco della responsabilità, Fratelli d'Italia c'è". Anche, di Forza Italia, ha sostenuto il governatore: "A noi il suo stile piace, è chiaro e responsabile, lei parla direttamente al cuore con la franchezza degli uomini veri. È rispettoso delle esigenze del popolo. Per noi è essenziale il suo intervento sulla Sanità: perché per noi è importante che i nostri cittadini si sentano sicuri e aiutati nelle strutture sanitarie"."Ci sono le premesse per fare bene. La priorità del governo attuale, che ha ereditato una serie di macerie, è stata quella di offrire dei servizi ai cittadini. I problemi sono moltissimi, ma mi permetto di dare qualche consiglio, tra questi quello del reddito di inclusione".Rimoduliamo i fondi europei e iniziamo a produrre".: "- n"In Sicilia la maggior parte delle imprese sta fallendo per credito non riscosso. Noi vogliamo delle misure puntuali. Avremmo preferito - dice, rivolgendosi direttamente a Musumeci - che il suo intervento si basasse su azioni programmatiche e non sulla fotografia di un sistema che già conosciamo".Il primo a intervenire è, eletto nella lista Cento passi per la Sicilia: "Lei, presidente, s"La coalizione governativa si regge sulla corresponsabilità dei gruppi del centrodestra che la compongono.. Il governo però non cerca in questa assemblea supporti numerici clandestini, noi confidiamo di trovare nelle opposizioni convergenze programmatiche, sui singoli punti, sulle singole proposte. Un leale confronto".della Sicilia per monitorare tutte le opere infrastrutturali incompiute o già cantierabili. Una sorta di unità di crisi. Secondo i nostri dati, avrebbero un valore di tre miliardi e 836 milioni di euro, con una ricaduta sul piano occupazionale ed economico di vaste proporzioni. Non possiamo non intervenire al più presto".non ci ha concesso, come governo, nemmeno una piccola fase di luna di miele. È difficile parlare di emergenza per un problema che dura da vent'anni. Un prefetto, due magistrati, cinque commissari: dal 1998 il problema è rimasto insoluto e sempre più gravoso. Piuttosto che valorizzare il rifiuto si è preferito alimentare il sistema delle discariche, ingovernabile, che ha aumentato i costi di smaltimento, con un sistema troppo spesso clientelare che alimenta sistemi criminali. Siamo arrivati a un punto di non ritorno". Musumeci vuole affidare alle nove province il compito di gestire i rifiuti e accelerare il processo di liquidazione delle Srr e degli Ato. "Di 33 Srr in Sicilia ne funzionano solo quattro", ha spiegato Musumeci.L'iter avviato dal governo Crocetta si era interrotto. In questi mesi si provvederà a una parziale revisione della rete, che terrà conto del lavoro svolto dall'assessore Gucciardi e delle sollecitazioni che arrivano dai territori. Non dobbiamo partire da zero dunque"."Dobbiamo favorire la ripresa delle attività, da troppo tempo in una situazione di stallo. Pensiamo a un nuovo patto di collaborazione con gli enti. Ci assumeremo la responsabilità di assicurare la continuità del lavoro. Ma basta con la formazione di attività professionali che il mercato non chiede. Per questo stiamo operando un censimento sull'albo dei formatori professionali".- "L'"Il tasso delle somme impegnate e spese è quasi pari all'1%. Muoriamo di sete mentre davanti a noi scorre un copioso fiume di acqua potabile. È necessario rimodulare i fondi europei subito"., per poter semplificare l'accesso al credito. Bisogna ripensare alla sorte dell’Irfis, venuta meno alla propria funzione istituzionale, ma anche alla sorte dell’Ircac e della Crias".Sia per via di ataviche diseconomie (carenze infrastrutturali, fenomeno criminalità), ma anche per le incertezze legislative e la lentezza della pubblica amministrazione. Agli imprenditori serve una burocrazia efficiente e coraggiosa".: "I recenti accordi con lo Stato vanno ripensati se vogliamo pensare a investimenti e crescita. È stato preferita una prospettiva di breve periodo a discapito di una programmazione di lungo periodo. Forti criticità sono emerse dall'analisi dei conti del nostro governo. Dobbiamo correre ai ripari attraverso un fitto e proficuo confronto con Roma".comunque si manifesti". Il presidente della Regione ricorda il messaggio Piersanti Mattarella, commemorato qualche giorno fa: "Il suo messaggio è tuttora di grande attualità: i mafiosi prima di cercare morti cercano alleati". "La commissione Antimafia ha ancora molto da fare, pur nei limiti che ha", ha detto il governatore., alla luce del nuovo contesto nazionale e internazionale. Ma questo non può essere un alibi per tenere la nostra regione nel ruolo della Cenerentola europea".L'obiettivo che abbiamo è quello di restituire ai siciliani una regione normale. Facendo lievitare una fiera consapevolezza, che sia argine contro i fenomeni criminali e la rassegnazione". Il presidente apre con un attacco a quel giornalismo "fatto di ostilità e pregiudizi".con il vicepresidente Giovanni Di Mauro. In aula, tra i banchi del governo, il presidente Musumeci e buona parte dei suoi assessori.