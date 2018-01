Dopo il bando di gara lanciato dal Comune a dicembre per l'acquisto di 33 nuovi mezzi grazie a 16 milioni di fondi Pon Metro, Amat con l'inizio dell'anno nuovo, per l'esattezza la pubblicazione è del 5 gennaio, ne ha lanciato un altro, contando invece su un finanziamento di 50 milioni di euro del Ministero dei Trasporti. Un'operazione che potrebbe rinnovare quasi metà del vecchio parco mezzi e mettere su strada bus nuovi ed efficienti. I nuovi mezzi saranno dotati di validatrici per i biglietti a banda magnetica, telecamere, sedili “antivandali”, ripetitori gps per geolocalizzazione e display informativo interno.

Una nuova flotta che si presenterà con caratteristiche diverse: 50 autobus alimentati a gasolio di grandi dimensioni e 39 mezzi di medie dimensioni alimentati a metano. Un nuovo parco automezzi che andrà dagli autosnodati di 18 metri, ai mezzi di circa 11 metri, ai più piccoli di circa 7 metri. Quattro lotti il cui termine per la presentazione delle offerte è fissato per il prossimo 13 febbraio e che, una volta chiusa la fase di gara e assegnati i fondi, dovrebbe prevedere la consegna dei nuovi autobus entro tre mesi dall'ordine. "

Grazie al decreto, firmato lo scorso anno, dal Ministro Graziano Delrio, che destina ingenti risorse al rinnovamento della flotta bus, l’Amat potrà svecchiare buona parte del suo parco mezzi con vetture confortevoli e dotate di tecnologie di prim'ordine - afferma Dario Chinnici, capogruppo del Pd al Comune di Palermo -. A questo aggiungiamo anche le risorse già disponibili per geolocalizzare gli autobus bus e avere tempi certi di attesa alle fermate. Ringrazio il ministro Delrio, l’amministrazione comunale e l’Amat. La collaborazione e la pianificazione fra il governo nazionale e gli enti locali è la strada per mettere nelle condizioni Amat di offrire un servizio di trasporto efficiente, puntuale e con mezzi all'avanguardia".

Il trasporto pubblico cittadino in realtà potrà usufruire di ben 122 nuovi autobus.