. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, nelle dichiarazioni programmatiche che ha presentato all'Assemblea regionale siciliana . Musumeci ha confermato la linea del governo sull'elezione diretta degli organismi delle ex Province (oggi Liberi consorzi) e delle tre città metropolitane (Palermo, Messina e Catania). "Le ex Province - ha aggiunto - devono essere potenziate. La Regione deve essere arbitro non giocatore. Deve intervenire solo quando lo impongono situazioni di particolare necessità: i giocatori sul territorio devono essere le province, gli enti locali, i privati organizzati"."Le province sono l'espressione del territorio, sono l'assemblea dei sindaci", ha spiegato.In attesa dell'esito del ricorso presentato dal governo della Regione contro l'impugnativa da parte del Cdm della legge regionale sulle ex Province, Musumeci ha invitato l'Assemblea a modificare la legge sugli enti intermedi.