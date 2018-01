ROMA- "Ridicola la candidatura di Maria Stella Gelmini, inconsistente quella di Attilio Fontana, pallidissima quella di Giorgio Gori, personalità evanescenti. Altissimo è il rischio che vincano i cinque stelle che difficilmente avranno un candidato meno rappresentativo di quegli ectoplasmi. Per questo è iniziata la raccolta firme per la candidatura di Vittorio Sgarbi. Egli si propone allargando l'offerta alternativa a Stefano Parisi, già candidato sindaco a Milano con ottimi risultati, sul modello siciliano Musumeci-Armao. Occorre superare gli schemi obbligatori delle consuete alleanze, e di candidati già sperimentati in fallimentari esperienze amministrative e di governo. Dobbiamo candidare figure nuove e personalità competenti. Sgarbi-Parisi è il ticket vincente". Lo afferma Vittorio Sgarbi in una nota.(ANSA).