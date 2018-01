“Chiederemo ai sindacati di rispettare i tetti degli stipendi previsti dalla norma scaduta il 31 dicembre scorso o quantomeno di introdurre dei limiti per il risparmio della spesa pubblica. La nostra proposta è quella di non ripristinare il trattamento economico previsto prima dei tagli del 2015. Con i sindacati abbiamo stabilito di incontrarci il 17 gennaio, giorno in cui il Consiglio di Presidenza conta di presentare la sua proposta”. Lo ha detto il deputato questore Giorgio Assenza, incaricato dal Consiglio di presidenza a trattare, al temine del primo incontro informale con i sindacati dei dipendenti dell’Assemblea regionale siciliana, che si è svolto nella sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni.

Al centro della riunione il tetto degli stipendi previsto dall'accordo triennale scaduto a fine anno che stabiliva la soglia massima diUlteriore obiettivo che l’Ufficio di presidenza tenterà di perseguire sarà quello di concordare con i sindacati stipendi meno onerosi per i nuovi assunti: “Su un organico di 251 dipendenti, attualmente quelli in servizio sono 179. Non abbiamo fissato date sui nuovi concorsi, mae chiederemo di partire da retribuzioni più basse rispetto a quelle attuali”, ha concluso Assenza.“Prendo atto che l’attenzione mediatica sugli stipendi d’oro, spinta anche dalle mie indotte dimissioni dal governo Musumeci, ha sortito i primi effetti se è vero che in atto c’è una trattativa all’Assemblea regionale siciliana per ripristinare i tetti in vigore fino al 31 dicembre scorso. Penso che la campana sia suonata anche per chi pensava di fare spallucce su un tema così sentito dall’opinione pubblica e dai cittadini che ogni giorno fanno sacrifici per arrivare a fine mese”.