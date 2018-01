nell'ambito delle attività della BABC (Beautiful After Breast Cancer) e della U.O. di Chirurgia Plastica del Policlinico P.Giaccone dell'Università di Palermo e gestito in collaborazione con l'associazione "Insieme Per", che mette a disposizione i volontari per la guida della vettura, e con la supervisione di Giusi Lo Vasco e Clotilde Guarnaccia.

PALERMO - Con la consegna delle chiavi di una Yaris Toyota da parte di Iolanda Riolo alla professoressa Adriana Cordova diventa realtà esecutiva il progetto PinCar, una macchina con autista per accompagnare le donne colpite da tumore al seno che devono sottoporsi a trattamenti chemioterapici.Il progetto è stato pensato da Adriana Cordova, docente di Chirurgia Plastica all'Università di Palermo e prima presidente donna della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica,Dice Cordova: "La vita delle donne che devono affrontare la chemioterapia si complica nella gestione della quotidianità, supportarle con un servizio che le rende autonome nello spostamento da casa all'ospedale è una piccola facilitazione in una giornata faticosa che rischia di diventare anche stressante perché costrette a ricorrere all'aiuto di parenti e amici non sempre disponibili".La macchina è stata data in comodato di uso gratuito dall'azienda Riolo che ha prontamente e generosamente risposto al progetto lanciato nel 2015 in occasione del BRAday (giornata di orgoglio della ricostruzione mammaria post oncologica) organizzato dalla prof. Cordova, ma l'auspicio è quello di riuscire ad ampliare le vetture a disposizione "Stiamo cercando di ottenere le macchine sequestrate alla mafia, per esempio" aggiunge Cordova.La gestione dell'autovettura sarà sostenuta attraverso i fondi ottenuti dalle attività benefiche svolte a Palermo dalla BABC, da banca Mediolanum che si e’ impegnata a organizzare un evento a sostegno dell'iniziativa.Per prenotare l'utilizzo della vettura ci si può rivolgere all'Associazione "Insieme Per" chiamando al numero: 3341828081