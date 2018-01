è la brutta avventura vissuta da un giovane di Castelvetrano, picchiato e rapinato da due persone conosciute su un social network. Le indagini dei carabinieri hanno permesso l’arresto dei due aggressori mentre tentavano di estorcergli del denaro.È stato così che un ragazzo di Castelvetrano ha dato appuntamento a due giovani nel centro di Marsala. Ma quando è arrivato sul luogo dell’incontro i due hanno iniziato subito a picchiare e minacciare il giovane, costringendolo a consegnare il portafogli e un borsello. E il giorno dopo, ancora minacce: i due hanno di nuovo contattato la vittima chiedendogli soldi e un riscatto di 3 mila euro per la restituzione del borsello.che hanno accompagnato la vittima a Marsala e si sono appostati lungo la strada in cui era previsto l’appuntamento. Nel momento dell’estorsione è scattato l’arresto per un diciannovenne incensurato di Marsala, mentre un minorenne è riuscito a darsi alla fuga. Nei giorni successivi il minorenne è stato identificato e condotto all’Istituto di pena Malaspina di Palermo.