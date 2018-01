Due i mezzi rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nel tratto compreso tra Villabate e Misilmeri, tre i feriti.Si tratta di un 47enne nato in Svizzera - che si trovava alla guida del mezzo pesante - e di un trentenne palermitano.Sul posto gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Lercara Friddi, i sanitari del 118 e gli uomini dell'Anas. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente, l'ennesimo che si verifica lungo la Palermo-Agrigento. Fortissimi rallentamenti al traffico in attesa che i mezzi venissero rimossi dalla carreggiata.