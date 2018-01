1) CATANIA - Noi con Salvini, via Orto dei Limoni 5/A, ore 16:30 Conferenza stampa dell'Unione nazionale vittime e Noi con Salvini in vista dell'udienza del processo all'ivoriano Mamadou Kamara, accusato dell'omicidio degli anziani coniugi Mercedes Ibanez e Vincenzo Solano, uccisi il 30 agosto del 2015 a Palagonia. Partecipano il presidente dell'Unavi Carlo Radaelli e il segretario nazionale di Noi con Salvini Angelo Attaguile.2) SIRACUSA - Museo archeologico regionale Paolo Orsi, ore 17:00 Presentazione del volume "Da Camarina a Caucana" di Paola Pelagatti. Gangemi editore.3) PALERMO - Soprintendenza del mare, via Lungarini 9, ore 17:00 Presentazione del volume pubblicato da Edizioni di storia e studi sociali, "Viaggiatori stranieri nella Sicilia dell'Ottocento".4) CATANIA - Ex monastero benedettini, Coro di notte, ore 17:45 Presentazione del libro 'Una forza di vita' (Domenico Sanfilippo editore), di Laura Salafia, la studentessa di Sortino rimasta tetraplegica dopo essere stata raggiunta da un proiettile vagante in Piazza Dante, a Catania, l'1 luglio del 2010. Apre i lavori Giuseppe Di Fazio, presidente del comitato scientifico della Fondazione Domenico Sanfilippo Editore (Dse). L'attrice Valeria Contadino leggerà alcuni brani del volume.5) PALERMO - La Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Chiara Barzini presenta il suo romanzo "Terremoto" (Mondadori) insieme a Sara Scarafia.