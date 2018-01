PALERMO - La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia per domani. In particolare, l'allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali. Viene segnalato che a partire da stanotte si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori settentrionali e meridionali, con quantitativi cumulati deboli. Venti tendenti a forti. Mentre, per quanto riguarda i mari, localmente molto mosso lo Ionio, in attenuazione; tendenti a molto mossi i restanti bacini occidentali". (ANSA)