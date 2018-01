Insomma, luoghi, eventi e manifestazioni potranno avere i loro padrini e madrine d'eccezione: "L'amministrazione comunale così intende attivare sinergie positive tra soggetti pubblici e anche privati che sostengono la promozione della cultura e la valorizzazione del patrimonio - si legge nel documento - e che contribuiscano a produrre un'offerta culturale di qualità e una crescita socio economica della città".

Potranno presentare domanda, in plico chiuso presso la sede dell'assessorato alla Cultura a Palazzo Ziino o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, imprese, cooperative, associazioni, enti, fondazioni interessati a promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con il comune di Palermo.

Attualmente, e fino a diverse disposizioni, l'avviso non ha data di scadenza.

- si legge nell'avviso pubblicato sul sito del Comune - soggetti potenzialmente interessati ad acquisire appositi spazi, non in via esclusiva, di visibilità per pubblicizzare il proprio nome, logo e marchio".i privati avranno così la possibilità di fare diversi investimenti. C'è la formula “Main sponsor”, che prevede un investimento di circa 150mila euro, quella “Grande sostenitore”, con un importo superiore ai 50mila euro, e infine “Sostenitore” con un contributo economico inferiore ai 50mila euro. Ci sarà anche la possibilità di sponsorizzare uno o più tra i tanti eventi in programma fino a dicembre 2018. Le imprese ed enti che sceglieranno tra le tre opzioni più onerose "ricopriranno un ruolo di primo piano nel progetto di visibilità di 'Palermo capitale della Cultura' - assicura l'area Cultura del Comune -", insomma, insieme all'Amministrazione comunale, loghi e marchi dei finanziatori saranno al centro della comunicazione nella campagna pubblicitaria istituzionale e in tutte le campagne promozionali di tutti gli eventi ufficiali dell'intera iniziativa.