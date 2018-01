Delle anomalie numeriche che riducono il passivo contestato dai pubblici ministeri nei conti del Palermo Calcio. Un paio di milioni in più da iscrivere nelle casse delle società rosanero.In casa rosanero nessun commento, ma la sensazione è che quanto accaduto venga considerato come un segnale positivo in linea con la convinzione di potere smentire la ricostruzione del consulente della Procura.che certificherebbe lo stato di salute dei conti. La quarta sezione del Tribunale fallimentare, presieduta da Giovanni D'Antoni, e composta dai giudici Raffaella Vacca e Giuseppe Sidoti, lo scorso 20 dicembre ha nominato tre consulenti per studiare i bilanci. Dopo che i legali della società hanno rilevato la mancata nomina del consulente della Procura, il collegio ha dato 50 giorni di tempo ai periti.ha riscontrato le anomalie. Al netto dei tecnicismi, i consulenti dei pm non avrebbero considerato alcune voci per un ammontare di poco superiore ai due milioni. La conseguenza sarebbe una errata valutazione del patrimonio netto della società al 30 giugno 2015. In presenza di un patrimonio non negativo le comunicazioni di riduzione e perdita del capitale sociale non dovevano essere fatte.