I carabinieri di Pantelleria hanno fermato Mohamed Ben Mariem, tunisino di 36 anni, accusato dell'omicidio di Maurizio Fontana, di Pantelleria, 48 anni, avvenuto ieri in serata durante una lite in piazza Cavour nel centro dell'isola. Il tunisino avrebbe utilizzato uno strumento tagliente - un coltello o un coccio di bottiglia - per trafiggere al petto Fontana. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata nel pronto soccorso dove poi è morta. Sono state determinanti per le indagini le informazioni ottenute dai testimoni che hanno assistito alla lite, oltre al rinvenimento sul giubbotto e sullo zainetto di Ben Meriem (nella foto) di diverse tracce di sangue, forse della vittima. Addosso all'indagato è stato trovato un coltello.(ANSA)