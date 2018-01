Un raggiro in cui ad avere la peggio è nella maggior parte dei casi un anziano convinto di fare l'affare della vita. I tre, infatti, riescono a persuadere la vittima al punto da convincerla di trovarsi davanti ad un'occasione che mai più si ripeterà.

Quei fondi di bottiglia colorati diventano così improvvisamente preziosi, dal valore di migliaia di euro. Prende campo l'entusiasmo, la voglia di non lasciarsi sfuggire l'opportunità. E quando sopraggiunge la consapevolezza dell'inganno, è quasi sempre troppo tardi.

Stamattina è stata la volta di una donna, finita nel mirino a pochi metri da via Libertà. In pieno centro è stata attirata da un giovane che si è finto di origini spagnole: le avrebbe detto di essere un marinaio in partenza e di dover "piazzare" i gioielli prima di imbarcarsi.. Poi è stata la volta del finto gioielliere, che avrebbe confermato il valore dei preziosi e, successivamente, sarebbe entrato in azione un terzo uomo, pronto a non lasciarsi scappare l'opportunità, semplicemente per far credere alla vittima di essere di essere di fronte ad un vero affare.Ha fornito una descrizione dei componenti della banda, le indagini per rintracciarli sono in corso.