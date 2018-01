Harvey Weinstein è stato aggredito in un ristorante di Scottsdale, in Arizona, dove stava cenando in compagnia di un "coach" del centro di riabilitazione di cui da mesi e' in cura. "Sei un pezzo di m...per quel che hai fatto a quelle donne", ha detto un cliente che, evidentemente alticcio, ha confrontato il produttore cercando di prenderlo a pugni.