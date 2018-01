. Sono partiti con quasi un mese di ritardo, lo scorso 2 gennaio, gli eventi progettati per le feste natalizie e finanziati dall'amministrazione comunale. Andranno avanti addirittura fino al 18 febbraio. L'analisi del calendario creato appositamente sul sito del Comune non può non sollevare alcune riflessioni: la questione più imbarazzante è quella dell'effettiva messa in scena di concerti, spettacoli e mostre legate alle feste ormai passate: come per esempio la mostra del “Presepe delle meraviglie” fino al 26 gennaio nella chiesa di San Giovanni Decollato, o diversi concerti gospel come quello proposto dai “The Nightingales Singers Ensemble” che si esibiranno in brani della tradizione tipica del periodo natalizio e brani moderni arrangiati secondo le vocalità del Coro Gospel di 30 elementi e band dal vivo. E ancora, il concerto dei Sei Ottavi che il 13 gennaio nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Partanna proporranno uno spettacolo musicale “Vocal Christmas” totalmente a cappella.

I ragazzi dell'istituto minorile “Malaspina” dovranno attendere il 17 gennaio per assistere allo spettacolo “Sorrisi di Natale” dove comici, attori e musicisti si alterneranno per donargli un pomeriggio di allegria, anche se in netto ritardo. Finalmente i palermitani potranno assistere al “Concerto di Natale - canti sacri e profani del popolo siciliano” il 19 gennaio alle 21 alla chiesa di San Francesco Saverio.

Arriverà anche l'Epifania ma nel capoluogo la befana si festeggerà il 20 gennaio con il grande “Concerto per l'epifania” nella chiesa di San Giuseppe Cafasso. Uno spettacolo in cui si esibiranno un soprano ed un baritono, con il supporto di una voce recitante, coro ed orchestra. Il concerto durerà 90 minuti e saranno eseguiti brani del repertorio tradizionale natalizio e di musica sacra.

Insomma, un pasticcio che l'assessore alla Cultura ha dovuto giustificare anche in Consiglio lo scorso 30 dicembre , dopo che in maniera unanime, consiglieri di maggioranza e di opposizione, lo avevano convocato votando un ordine del giorno per proporre la sospensione dei finanziamenti. "Le somme sono già state impegnate e siamo pronti a partire il 2 gennaio – aveva dichiarato a Sala delle Lapidi Cusumano - Di certo in futuro ci impegneremo ancora di più per prevenire gli intoppi burocratici che hanno fatto slittare il calendario”. Già, perchè i progetti presentati alla pubblicazione del bando, all'inizio di ottobre e chiuso il 26 dello stesso mese, che metteva a disposizione 60mila euro per associazioni e case di produzione, sono stati vagliati e selezionati solo a dicembre, quando ormai era troppo tardi. “Adesso bisogna guardare avanti – aveva continuato l'assessore- alla festa che ci attende, quella di Palermo capitale della cultura per il 2018, e gli eventi culturali che erano nati per il Natale ci accompagneranno all’inizio di questa grande festa. Chiedo a tutti di contribuire a questo successo della città”.

E così il 2017 non è ancora trascorso e l'epifania 2018 verrà festeggiata il 20 gennaio con un concerto nella chiesa di San Giuseppe Cafassocon un programma, caratteristiche e tematiche che fanno un chiaro riferimento al Natale, su un totale di circa 50 eventi. Si tratta di pièce teatrali che andranno in scena al Teatro Biondo, o in altre realtà che nulla hanno a che fare con le festività. E ancora mostre fotografiche o sulle maioliche siciliane. Laboratori per bambini per sensibilizzarli sul mare e la natura. E ancora una mostra fotografica sulla “Vecchia dell'aceto” che trae ispirazione dalla nota vicenda di Giovanna Bonanno raccontata da Luigi Natoli.